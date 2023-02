Verkiezingscampagne van start met grote sticker op provinciehuis

GRONINGEN – Kies voor Groningen! Dat is de boodschap van de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart. De campagne ging van start met het plaatsen van een grote sticker op het provinciehuis. Via sociale media, advertenties in kranten, driehoeksborden langs de weg en spotjes op de radio roept de provincie de komende weken alle stemgerechtigde inwoners op om te gaan stemmen.

Op 15 maart vinden de verkiezingen voor Provinciale Staten plaats. Die dag kan er ook gestemd worden voor de waterschappen. Vrijdag 3 februari wordt definitief bekend welke partijen meedoen aan de verkiezingen. De stemhulp ‘Kieskompas’ is vanaf half februari beschikbaar. Daarmee kunnen kiezers een advies krijgen over de partij die het beste aansluit bij hun standpunten. In maart komen de lijsttrekkers van de deelnemende partijen aan het woord in een bijlage in de Groningse huis-aan-huisbladen. Op 13 maart is er een groot debat met alle lijsttrekkers in Forum Groningen, dat wordt uitgezonden door RTV Noord en OOG TV.

Alle informatie over de Provinciale Statenverkiezingen en de activiteiten die daaromheen plaatsvinden is te vinden op de website kiesvoorgroningen.nl. Deze website wordt voortdurend aangevuld als er nieuwe informatie is.

Bron: Provincie Groningen