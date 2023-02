Auto belandt te water in Buinen

BUINEN, BUINERVEEN – Vanmiddag is aan de Buinerstraat een auto te water geraakt.

Iets voor half één vanmiddag is aan de Buinerstraat een auto te water geraakt. De bestuurder kwam door onbekende oorzaak in de berm terecht en belandde aan de andere kant van de weg in het water.

Hij werd met hulp van een voorbijganger uit de auto gehaald en in een ambulance gecontroleerd. Of vervoer naar het ziekenhuis nodig was is niet bekend. De auto werd door Auto-Bergingsbedrijf Willem Kiezer uit het water getakeld en afgesleept.

Foto: Marcel Euving

Info: 112 Regioflits