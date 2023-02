Groot aantal bekeuringen bij scootermeeting Groningen

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 5 februari, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOORDENWIND | ENKELE ZONNIGE DAGEN

Een noordenwind brengt vandaag een ander weertype want er komt drogere lucht en dat geeft vanmiddag vrij veel opklaringen en nog een enkele bui. De wind is daarbij vlagerig en dat kan nog wel een factor zijn, de temperatuur ligt rond 7 graden.

Vanavond neemt de wind af en het wordt vrij koud met minima van 0 tot 2 graden, maar heel helder wordt het niet want vanuit het noorden blijven nog wolkenvelden komen. En morgen zijn die wolken er soms ook nog, maar het is droog en er is ’s ochtends ook al zon. Morgenmiddag is het meest zonnig want dan lost vrijwel alles op. De middagtemperatuur is ook morgen 6 á 7 graden.

Na morgen hebben we een paar dagen met een hogedrukgebied boven Midden-Europa. Dat geeft zonnig en heel rustig weer, met maxima van 4 á 5 graden en minimumtemperaturen tussen -1 tot -4. ’s Nachts en ’s ochtends kan het glad zijn op de weg door rijpvorming, maar verder is het heel mooi winterweer.

Donderdag komt er wat bewolking en vrijdag is er kans op een bui, volgend weekend lijkt weer droog te zijn met zonnige perioden. De middagtemperaturen veranderen dan weinig.