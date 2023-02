Oost-Groninger dammers succesvol op (jeugd) Regio Cup in Hijken

HIJKEN, WINSCHOTEN – Zaterdag stond de Regio Cup dammen voor jeugdspelers in de Dorpshoeve in het Drentse Hijken op de damkalender. De Provinciaal Drentse jeugdleider Rik Smit had de 60 deelnemers ondergebracht in 8 groepen, met als basis 8 spelers per groep. Groep 1, 2 en 3 werden gevormd door 6 spelers, waarbij groep 1 en 2 de partijen met de klok afwerkten onder een speeltempo van “Fischer 10 minuten + 5 seconden per zet”. De overige groepen konden de partijen afwerken zonder gebruik te maken van de klok. De deelnemers kwamen overigens uit Hijken, Hoogeveen, Beilen, Groningen, Dedemsvaart, Rinsumageest, Urk, Gramsbergen en Regio Oost-Groningen.

Oost-Groningen

Regio Oost-Groningen was op deze 2e Regio Cup van dit seizoen vertegenwoordigd met maar liefst 8 spelers, namelijk uit Lise, Benthe en Elize uit Beerta, Liam uit Blijham, Jona uit Wedderveer, Janick uit Bad Nieuweschans, Deyon en Nickey uit Winschoten, waarbij Lise, Benthe, Liam en Deyon hun debuut maakten. Na de prijsuitreiking door Rik Smit en Wim Koopman bereikten maar liefst 5 spelers uit Oost-Groningen een podiumplaats en gingen met een beker huiswaarts, namelijk Elize van der Kamp en Nickey Loots 3e plaats, Liam Norder 2e plaats, Deyon Mandjeck en Janick Lanting met een 1e plaats.

Wedstrijdverloop

De 15 jarige Janick Lanting uit Bad Nieuweschans zat qua speelsterkte in de 1e groep en wist met een 100 % score alle partijen winnend af te sluiten. Debutant Deyon Mandjeck uit Winschoten werd ongeslagen 1e in groep 7 met 14 punten, waarvan 2 remises. Debutant Liam Norder uit Blijham werd uitstekend 2e in groep 6. Elize van der Kamp uit Beerta, pakte evenals de 1e editie van de Regio Cup in Hoogeveen, een derde plaats met 9 punten, maar nu een stapje hoger in groep 4. Nickey Loots uit Winschoten kwam in groep 3 tot een 3e plaats, via een barrage tegen Stef Kouwen uit Dedemsvaart. Jona Bos uit Wedderveer moest in groep 2 genoegen nemen met een 4e plaats, na een barrage tegen Chanel Otten uit Hijken. In de reguliere wedstrijd won Jona nog tegen Chanel, echter in de barrage werd gedamd met versneld speeltempo, namelijk “Fischer 3 minuten + 2 seconden per zet”. Ondanks een voordelige stand voor Jona speelde de klok als scherprechter. Debutanten Benthe en Lise Tuenter uit Beerta, kwamen in respectievelijk de 6e en 7e groep tot goed opgezette partijen. De volgende Regio Cup staat gepland op 1 april in Gramsbergen.

Ontstaan Regio Cup

Om het dammen onder de jeugd te stimuleren is eind vorige eeuw de Drentse Dambond (DDB) gestart met de zogenaamde DDB Cup. Dat gebeurde met de introductie van provinciale jeugdtoernooien. Het schooldammen was midden jaren 70 reeds door de Drentse dambond opgepakt. Via het platform “Jeugddammen Noord” werd het werkgebied, in de loop der jaren, uitgebreid met de provincies Groningen, Friesland en het noordelijk deel van Overijssel en werd de naam gewijzigd in “Regio Cup”. Jeugd kan hier zelfs aan deelnemen zonder lid te zijn van een damclub.

Ingezonden door Geert Lubberink

Op foto 1: Jona in actie

Foto 2: vlnr voorste rij Elize, Lise, Liam, Deyon en Benthe, achter Janick en Nickey