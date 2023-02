Oversterfte leidt tot wachtlijst bij rouwverwerking Humanitas

EMMEN, BORGER-ODOORN – De werkgroep Steun bij Rouw van Humanitas Emmen/Borger-Odoorn is dringend op zoek naar vrijwilligers. Er is een snelgroeiende wachtlijst, omdat het aantal hulpvragen de afgelopen maand meer dan verdubbeld is. Alle vijf beschikbare vrijwilligers zijn ingezet, maar er wachten nog zes mensen op ondersteuning. Volgens de werkgroep is de forse oversterfte van eind vorig jaar, in Drenthe ruim boven het landelijk gemiddelde, een -mogelijke- verklaring.



De vrijwilligers van Humanitas bieden een luisterend oor wanneer bijvoorbeeld een naaste is overleden, maar staan ook klaar bij andere ingrijpende situaties, zoals verlies van werk. Ze weten uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om je verhaal kwijt te kunnen. Ze staan voor de hulpvrager klaar zolang deze dat nodig vindt. Alle nieuwe vrijwilligers worden goed getraind voordat ze aan de slag gaan en kunnen gebruik maken van verschillende bijscholingscursussen.



Opluchting

De hulp vanuit Humanitas is kosteloos, vertrouwelijk en de gesprekken vinden plaats bij de mensen thuis, in de eigen vertrouwde omgeving. ‘Op internet vond ik Humanitas. Bij hen kon ik praten over mijn verdriet en dat voelde goed. Ze luisteren naar je, ook al vertel je telkens hetzelfde verhaal. Dat luchtte enorm op’, aldus een hulpvrager, die bij Humanitas aanklopte toen haar vriend overleed.



Meer informatie?

Aanmelden als vrijwilliger voor Steun bij Rouw, of op zoek naar een luisterend oor? Kijk op de website voor meer informatie: www.humanitas.nl/afdeling/emmen/activiteiten/humanitas-

steun-bij-rouw/

Ingezonden