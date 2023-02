Politie zoekt getuigen van woninginbraken Emmen en Klazienaveen

KLAZIENAVEEN – De politie zoekt getuigen van woninginbraken in Emmen en Klazienaveen.

Gisteren heeft tussen 09.00 – 19:30 uur aan de Verlengde Bladderswijk Wz in Klazienaveen een woninginbraak plaatsgevonden.

De daders zijn via het openbreken van een zijraam de woning binnengekomen. De ruimtes zijn doorzocht en er zijn goederen weggenomen.

De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u in de buurt van de Verlengde Bladderswijk Wz en de Van Echtenskanaal Nz een verdachte situatie/personen/voertuigen gezien, of heeft u camerabeelden dan hoort de politie dit graag via een persoonlijk bericht op Facebook of via 0900-8844 o.v.v. registratienummer 2023031849 ^JB

Emmen

Op zondag 29 januari 2023 tussen 12.45 en 20.45 uur heeft aan Achter de Smidse in Emmen een woninginbraak plaatsgevonden. Men is binnen gekomen via het openbreken van een balkondeur op de eerste etage. Het balkon is bereikt via het klimmen op een container.

De gehele woning is doorzocht en er zijn spullen weggenomen. Mocht je afgelopen zondag in de buurt van de Achter de Smidse zijn geweest en een verdachte situatie/personen hebben gezien, dan hoort de politie dit graag. (reg.nr 2023026324) ^JB

Bron: Politie Emmen