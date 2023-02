Water Natuurlijk wil gevolgen klimaatcrisis opvangen

GRONINGEN, DRENTHE – Water Natuurlijk doet mee aan de waterschapsverkiezingen op 15 maart aanstaande. Wij zijn daarbij de grootste partij in het gebied van waterschap Hunze en Aa’s en willen verantwoordelijkheid nemen om de problemen aan te pakken. Het werkgebied van Hunze en Aa’s bevindt zich tussen Groningen, Delfzijl, Emmen en Assen. De kerntaken van het waterschap zijn het verzorgen van schoon, veilig en voldoende water. Dit lijkt nu allemaal vanzelfsprekend te zijn, maar zonder ingrijpen komt hier snel verandering in. En niet ten goede.

Iedereen kent de verhalen over de gevolgen van de klimaatcrisis: droogte en wateroverlast, afname van biodiversiteit. Dat is niet alleen in het verre buitenland, maar ook dichterbij. Ook in Noord Nederland staat de natuur er niet florissant voor.

De hoogste prioriteit ligt voor Water Natuurlijk bij het opvangen van de gevolgen van de klimaatverandering. Zoals de dreigende verdroging van de natuur en het landschap. Door het water in natte perioden langer vast te houden kan er meer water beschikbaar blijven in droge perioden. Zoet water is een kostbaar goed waar we veel zuiniger op moeten zijn.

Een ander probleem waar Water Natuurlijk aandacht voor vraagt is het verminderen van veenoxidatie. Dit is het proces waarbij veen door verdroging als het ware verbrandt en de bodem daalt. Hierbij wordt droog liggend veen omgezet in kooldioxide, een broeikasgas. Water Natuurlijk wil dit tegengaan door de waterstand te verhogen.

Door vervuilende stoffen door menselijke activiteiten wordt de biodiversiteit bedreigd. Dat betekent dat verschillende dieren en planten uitsterven en drinkwaterbronnen vervuild dreigen te raken. Water Natuurlijk wil dat tegengaan door natuurvriendelijke oevers, bloemrijke akkerranden, betere waterzuivering, visvriendelijke gemalen en het tegengaan van verspreiding van gifstoffen.

Tot slot wil Water Natuurlijk een bijdrage leveren aan het voorkomen van opwarming van de aarde door het verminderen van het gebruik van gas en olie. Dat is mogelijk met opwekking van duurzame energie op daarvoor geschikte locaties. Daarbij is draagvlak van omwonenden een voorwaarde.

Meer informatie over Water Natuurlijk Hunze en Aa’s, het verkiezingsprogramma en de kandidaten is te vinden via: waternatuurlijk.nl/hunze-en-aas.

Ingezonden