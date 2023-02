Westerwolde krijgt geen loon naar werken tegen LEO

LOON – Zonder een drietal met blessures en ziekte tobbende basisspelers reisde Westerwolde zondagmiddag 5 februari af naar het tegen de rand van Assen gelegen Loon. Op het kunstgras van het plaatselijke “Loon En Omstreken” (waar dus ook Assen onder valt) ontwikkelde zich deze middag een wedstrijd met twee gezichten. In de eerste helft was het LEO dat de lakens uitdeelde; in de tweede helft, nu ook met de wind enigszins in de rug, was Westerwolde veelal de bovenliggende partij. Toch trokken de Vlagtwedder door in het laatste kwartier twee keer onachtzaam verdedigen, aan het kortste eind. Daar waar een gelijkspel recht had gedaan aan het spelbeeld over de gehele wedstrijd gezien, hield LEO dit keer de punten in eigen huis: 3 – 2.

De eerste wedstrijd van het seizoen op het kunstgras in Vlagtwedde eindigde destijds in een 1 – 0 overwinning voor Westerwolde. In de wetenschap dat LEO dit vast en zeker recht wilde trekken, begon de wedstrijd van deze middag onder leiding van scheidsrechter Beenker uit Bovensmilde dan ook met een sterk aanvallend spelende thuisploeg. Aanval op aanval rolde op het doel van sluitpost Rudie Bergman van Westerwolde af, maar deze bleef aanvankelijk keurig overeind met een paar prima reddingen. Totdat in de 25e minuut Ralph Strating op links langs Joran Luijten snelde, waarna zijn strakke voorzet op keurige wijze bij de tweede paal door Jamie Braker strak en hard werd binnengekopt: 1 – 0. Westerwolde stelde daar niet veel tegenover, was vaak machteloos in de duels en raakte van tijd tot tijd in paniek door de vele aanvallen richting het eigen doel. En toen er door de leidsman in de 38e minuut een gemakkelijk gegeven strafschop aan LEO werd toegekend, dacht iedereen dat het pleit al beslecht was. Zo niet doelman Bergman die met een katachtige reflex misschien wel voor enige gerechtigheid zorgde. De goed ingeschoten strafschop door Ralph Strating werd door hem vakkundig uit het doel geranseld. Ondanks kleine kansen voor beide ploegen in het restant van deze speelhelft bleef het 1 – 0 in het voordeel van LEO en stuurde scheidsrechter Beenker, die minder sterke momenten afwisselde met betere beslissingen, spelers en begeleiding naar de welverdiende thee.

Koud uit de kleedkamer trok Westerwolde de stand echter weer gelijk. Het was René v.d. Laan die behendig de bal onderschepte en deze kon afspelen op Sander van Hoorn. Voor laatstgenoemde was het een koud kunstje de bal in de 47e minuut in het doel te deponeren: 1 – 1. Westerwolde voelde dat er meer in het vat zat en bleef de thuisploeg keer op keer onder druk zetten. Dit resulteerde in de 60e minuut in het tweede doelpunt van de roodwitten. Op randje buitenspel werd René v.d. Laan de diepte ingestuurd en met een keurige lob passeerde hij de uit zijn doel gekomen goalie van LEO: 1 – 2. Westerwolde bleef druk zetten, maar slaagde er niet in de verder goed keepende doelman Dussel van LEO nog eens te laten capituleren. Dat lukte LEO wel aan de andere kant. Een corner vanaf rechts werd door de verdediging van Westerwolde matig verwerkt, waardoor de bal pardoes voor de voeten van de bij de tweede paal geheel vrijstaande Jamie Braker belandde. Nu met de voet tekende hij in de 70e minuut zijn tweede treffer van de middag aan: 2 – 2. In de laatste twintig minuten in deze meer spannende dan goede wedstrijd, bleven beide ploegen op de winnende treffer jagen. Cruciaal in deze fase van de wedstrijd was dat de doorgebroken René v.d. Laan onderuit werd getikt en dit door de arbiter niet op waarde werd beoordeeld. Dat LEO uiteindelijk nog wel wist te scoren, was mede te danken aan het al eerder genoemde onachtzaam verdedigen van Westerwolde. Het was Stan Holtjer die met zijn treffer in de 80e minuut uiteindelijk als matchwinnaar het veld kon verlaten: 3 – 2. Dit mede omdat Westerwolde door onder andere hoge ballen in de zestien van LEO te pompen er niet in slaagde de felbegeerde gelijkmaker door scheidsrechter Beenker in zijn notitieboekje te kunnen laten aantekenen. En dus konden de mannen van trainer Streuding met lege handen richting het Groningse terugkeren.

Westerwolde speelde in de eerste competitiehelft zeventien punten bij elkaar. Mocht dit in de resterende tien wedstrijden ook nog lukken, dan is handhaving in de derde klassen nagenoeg zeker. Maar gelet op de wedstrijd van vanmiddag en de grote middenmoot die zich gevormd heeft in de huidige stand op de ranglijst, kan dit niet als een vanzelfsprekendheid worden beschouwd. Zowel aanvallend als verdedigend zal er links en rechts nog een tandje bij moeten worden gezet, hopelijk te beginnen volgende week zondag in de thuiswedstrijd tegen het dit seizoen ongenaakbare FC Lewenborg (aanvang 14.00 uur).

Opstelling Westerwolde: Rudie Bergman – Joran Luijten (75e min. Tex van Kalmthout) – Rudolf Riks – Rik te Velde (75e min. Wilco Huls) – Elroy v.d. West – Julian Smid – Kevin v.d. Laan – Frank Riks – René v.d. Laan – Sander van Hoorn – Michel ter Horst (80e min. Thorben Hulsman)

Scheidsrechter: dhr. Beenker

Aantal toeschouwers: 50

Amusementswaarde: 7

Ingezonden door HJ Pleiter