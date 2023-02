ChristenUnie en PvdA: ‘Compenseer abonnementhouders automatisch voor OV-staking’

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 7 februari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

EERST KOUD | OOK MORGEN ZONNIG

Het is een mooie en koude winterochtend met lichte vorst na de minima van -3 tot -5 en het is helder maar lokaal nog eventjes heiig of mistig. Maar door de opwarming wordt het vrij snel iets warmer en de temperatuur stijgt naar een maximum rond +4 graden. Daarbij is er vanmiddag een zwakke wind uit zuid tot zuidoost.

Vanavond wordt het snel kouder en vannacht komen we uit op minimumtemperaturen rond -5. Ook dan zal er wat ijs komen op de bruggen en viaducten en moet je de ruiten van auto weer krabben. Maar in de loop van de ochtend komt het alweer boven nul want het is morgen opnieuw heel zonnig, met een maximumtemperatuur in de rond +5 graden.

Donderdagnacht is er ook nog lichte vorst. Overdag komt er geleidelijk bewolking bij maxima van 4 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Op vrijdag en in het weekend is er een westenwind. Dat geeft vrijdag mogelijk een bui maar het weekend is droog, met temperaturen van 7 tot 9 graden en ’s nachts ook temperaturen boven nul.