Gronings Vuur zoekt creatieve makers in het Oldambt

OLDAMBT – Ben je lid van de plaatselijke amateurtoneelvereniging? Kun je alle TikTok-dansjes meedoen? Speel je een muziekinstrument? Kom je wekelijks bijeen met je breiclub? Zing je in een koor of rap je op een dikke beat? Ben je ontzettend creatief of heel erg handig? Dan zoeken we jou voor de creatieve werkplaatsen in het Oldambt!



In september 2023 organiseert Gronings Vuur een culturele productie in het Oldambt, gemaakt voor, door en met de inwoners van de gemeente. De thema’s voor de productie zijn leefbaarheid en klimaatverandering. Wat de Oldambtsters van deze onderwerpen vinden en de verhalen die ze daarover vertellen zijn de basis.



Samen met inwoners van het Oldambt onderzoeken de creatieve professionals van Gronings Vuur en regisseur Isil Vos ook hoe de productie eruit gaat zien. In twee creatieve werkplaatsen, op 23 februari en 16 maart, hopen we zoveel mogelijk creatieve makers uit Oldambt te verzamelen om lekker aan de slag te gaan. Van breiclubs tot zangkoren, van muzikanten tot mozaiekers, van TikTok’ers tot rappers en van

amateurtoneelspelers tot timmerlieden: jong, oud, ervaring, geen ervaring – iedereen die het leuk vindt om iets te maken, vanaf 12 jaar en ouder, is van harte welkom.

Samen doen we een creatief vooronderzoek naar wat te maken van alle verhalen uit het Oldambt. In de eerste creatieve werkplaats gaan we kennismaken en ideeën bedenken. In de tweede creatieve werkplaats gaan we met die ideeën verder aan de slag. Het resultaat presenteren we aan Oldambtster publiek op het Open Podium, op 12 april in Cultuurhuis de Klinker in Winschoten.



De creatieve werkplaatsen zijn het startpunt van de culturele productie in het Oldambt. Voor wie wil meedoen aan de eindproductie, is dit het leukste moment om in stappen. Zo maak je alles mee. En hopelijk blijft daarmee het Gronings Vuur na de productie volop branden!



Doe je mee?

Neem dan ook vooral je breiwerk, je gitaar, je karaokeset, je tekenspullen of je schildersezel mee! Laat ons

weten waarmee jij graag creatieve dingen maakt: dan bereiden wij ons daarop voor.



Waar moet je zijn?

Op 23 februari starten we om 19 uur bij de IJsvereniging in Heiligerlee. De locatie van 16 maart wordt later bekend. Heb je geen vervoer maar wil je er bij zijn? Geef het aan bij je aanmelding, dan kijken wij of we je kunnen helpen.



Hoe meld je je aan?

Aanmelden voor de creatieve werkplaatsen kan door contact op te nemen met Berny Jansema via

bernyjansema@gmail.com. Berny is sinds december de culturele aanjager in de gemeente Oldambt.



We kijken naar je uit!

Het team van Gronings Vuur in het Oldambt

