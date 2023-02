HB-Café in Groningen op 9 maart 2023

Over de sprekers:

Agnes Schilder, Roger van Hout en Jolande Donker van het HB-Café Groningen geven een korte pitch over wat hoogbegaafd zijn voor hen betekent. Daarna komen o.a. Paula Geurts van de Stichting Hoogbegaafd! en Herman Kuis van Stichting Vliegende Helpman aan het woord. Ook zij vertellen over hun eigen ontdekkingstocht. Er is veel diversiteit in hun verhalen want naast dat we één ding gemeen hebben zijn we ook allemaal anders. Er zal met name na de pauze veel ruimte zijn om ervaringen te delen en van elkaar te leren.



Tijd: 19.30 uur, inloop vanaf 19:00 uur. Het inhoudelijke deel duurt van 19:30 tot 22.00 uur (met een pauze). Daarna kan worden nagepraat onder het genot van een drankje in de bar.



Locatie HB café Groningen: Best Western Hotel – Groningen Centre, Radesingel 50, 9711 EK Groningen. Zie ook: https://hotelgroningencentre.nl/. Betaald parkeren is mogelijk in de parkeergarage onder het hotel, op basis van beschikbaarheid. Mocht de parkeergarage volgeboekt zijn, dan kunt u terecht in de Q-park parkeergarage aan de Rademarkt, op vijf minuten loopafstand van het hotel.



Het HB-Café is een activiteit van het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV), een kennis-, netwerk- en projectenorganisatie met als doel het leefklimaat van hoogbegaafde volwassenen te verbeteren. Een HB-Café is een informele bijeenkomst waar mensen bij elkaar komen om hun kennis over, en inzicht in hoogbegaafdheid bij volwassenen te vergroten, en daar met andere belangstellenden in een ongedwongen sfeer over te kunnen praten. In het algemeen bestaat het programma uit een presentatie of een interactieve werkvorm met daarna een borrel. De primaire doelgroep zijn hoogbegaafden zelf: mensen die zich herkennen in beschrijvingen van hoogbegaafdheid (er is geen test-eis). Daarnaast zijn partners, collega’s, buren, vrienden, ouders en (volwassen) kinderen welkom. Ook komen er wel coaches die met hoogbegaafden werken. De HB-Café’s zijn uitdrukkelijk niet bedoeld voor het aan de orde stellen van persoonlijke hulpvragen.



Aanmelden voor dit HB-café kan uitsluitend door het online formulier op http://ihbv.nl/evenementen in te vullen en vervolgens direct online te betalen.



