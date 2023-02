Als vakantiegezin geef je een kind wat mee voor zijn toekomst

GRONINGEN – Pax Kinderhulp is dringend op zoek naar vakantieouders om kansarme kinderen een vakantie te geven. De jongens en meisjes die komen zijn tussen 5 en 12 jaar. Het enige wat nodig is een plekje in een gezin. Ook gezinnen zonder eigen kinderen kunnen zich opgeven.

De kinderen komen rond de paasdagen: 1 – 14 april 2023. Ook is het mogelijk in de zomervakantie een plekje aan te bieden in uw huis.

Kansarme kinderen

Voor armoede is er veel aandacht in Berlijn maar voor de sociale gevolgen van die armoede is veel minder belangstelling. Armoede isoleert mensen, maakt het mensen onmogelijk om nog langer mee te doen in de maatschappij. Armoede maakt het voor ouders moeilijk om hun kinderen de gewenste mogelijkheden te bieden om zich te ontplooien.

Vakanties

Om deze ouders een beetje te helpen hun kinderen ontwikkelingskansen te bieden, organiseert Pax Kinderhulp vakanties voor die kinderen. Samen met Berlijnse hulpinstanties en natuurlijk de steun van gastouders kan Pax Kinderhulp deze kinderen drie onvergetelijke vakantieweken in Nederland bezorgen.

Meer dan 50 jaar kindervakanties

Meer dan 50 jaar ervaring leert dat deze vakanties een positieve invloed hebben op de ontwikkeling van een kind. Ook voor het vakantiegezin is het een belevenis om te zien wat het voor deze kinderen betekent om een beetje liefde en aandacht te krijgen.

Meer informatie over het gastouderprogramma van Pax Kinderhulp: Katy Oosterhuis, oosterhuiskaty@hotmail.com of 06 57107337

