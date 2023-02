Lekker eten met je handen bij het Alzheimercafé Oldambt/Westerwolde

BLIJHAM – Op 10 januari 2023 was het weer tijd voor het maandelijks Alzheimercafé. Iedere maand hebben we een gastspreker. Dit keer kwamen de gastsprekers niet van ver, we hadden namelijk drie medewerkers van de Blanckenborg te gast; Alfred, Erik en Evelyn. Zij hebben ons meegenomen in de wondere wereld van ‘voeding’ en het belang van (gezonde) voeding bij mensen met dementie.

Alfred, hoofd van de voedingsdienst, heeft de avond afgetrapt door te vertellen hoe de voedingsdienst van de Blanckenborg zoveel mogelijk wil zorgen dat de bewoners van de Blanckenborg, maar ook de mensen thuis, lekker en goed kunnen eten. In de pauze stond souschef Erik voor ons klaar met een heerlijk hapje. In tegenstelling tot wat in onze cultuur ‘normaal’ is, aten we dit keer niet met een mes en vork, maar aten we met onze handen! Door met je handen te eten, is de beleving van voedsel anders. Dit is één van de manieren waarop de Blanckenborg te werk gaat, bijvoorbeeld wanneer iemand met dementie niet meer weet hoe hij/zij een mes of vork moet gebruiken. Als toetje was daar nog Evelyn, zij is diëtist. Zij vertelde onder andere wat een diëtist doet, maar had ook veel handige tips over hoe je bijvoorbeeld iemand met dementie helpt bij het eten. Al met al zijn we een stuk wijzer geworden over van alles met betrekking tot voedsel en dementie.



Lijkt het u ook interessant om het Alzheimercafé eens te bezoeken? Schuif dan gerust eens aan! Het Alzheimercafé is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familie en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Iedereen die vragen heeft over dementie kan bij het Alzheimercafé terecht.

Volgende keer:

⦁ 14 februari: Bezoek van een notaris, wat is van belang om te regelen bij dementie?

⦁ 14 maart: De roze 50+, alles over LHBTIQ+ bij ouderen

De deuren gaan open op 19.00 uur en om 19.30 uur beginnen we.

Ingezonden