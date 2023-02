Ruim 261.000 bezoekers in 2022 naar zwembad Tropiqua

VEENDAM – Zwem- en recreatiebad Tropiqua in Veendam heeft in 2022 in totaal 261.527 bezoekers mogen ontvangen. Na twee coronajaren met verschillende beperkende maatregelen zijn de bezoekersaantallen weer bijna terug op het niveau van voor corona. In 2019, het jaar voor de wereldwijde uitbraak van het coronavirus, kwamen er 277.000 zwemmen in Tropiqua. Gelukkig hebben heel veel bezoekers de weg naar Tropiqua weer snel teruggevonden!

Wethouder Henk Jan Schmaal: “Alle personeelsleden van het zwembad hebben ieder op de eigen manier een steentje bijgedragen om de klanten weer met veel plezier te verwelkomen in Tropiqua. Het is goed om te zien dat de bezoekers met vertrouwen en enthousiasme naar ons mooie subtropisch zwembad komen. Ook in 2023 hopen we weer veel zwemmers te ontvangen uit het hele noorden.”

Sauna

Zwembad Tropiqua verwacht dit jaar een toename van het aantal bezoekers onder meer door het aanbieden van nieuwe activiteiten en ontwikkelingen. Nieuw in 2023 is dat de toegang tot de saunazone is toegevoegd aan het reguliere entreekaartje of zwemabonnement. Iedere bezoeker vanaf 18 jaar kan in badkleding gebruikmaken van de diverse sauna’s.

Zwemles

Door de coronamaatregelen moesten de zwemlessen diverse keren stil worden gelegd. Daardoor duurde het langer voordat kinderen konden afzwemmen en ontstond er een wachtlijst voor zwemles. Momenteel wordt hard gewerkt om de wachtlijst weer te verkorten door zo veel mogelijk nieuwe zwemleskinderen in groepen te plaatsen.

Daarnaast biedt het zwembad voor de kinderen tot vier jaar een nieuwe module aan: ‘Samen op les’. Dit is een zwemles waarbij de ouder of begeleider zelf zwemles geeft aan het kind, onder begeleiding van een zwemcoördinator. Het is een leuke en ontspannen manier om de kinderen kennis te laten maken met de zwemlessen en goed voor de band tussen ouder en kind. De kinderen stromen vanuit ‘Samen op les’ door naar de reguliere zwemles en halen over het algemeen sneller hun diploma.

Een van de topattracties van Groningen

Zwembad Tropiqua Veendam is een volledige en uitgebreide zwem accommodatie. Het is een van de topattracties van Groningen. Het zwemwater heeft een temperatuur van ongeveer 33 graden. Hiermee is het goed toeven in zwembad Tropiqua. De accommodatie is sinds de modernisering van het zwembad erg in trek. Zo zijn de glijbanen met snelheidsmetingen, de tipping bucket en de bucket game populair. Daarnaast heeft restaurant Tropiqua de keuken vergroot om zo sneller het eten gereed te hebben voor de bezoekers.

