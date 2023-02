Veendam Beweegt organiseert een Snertwandeling

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 8 februari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

MOOIE WINTERDAG | NA MORGEN GEEN NACHTVORST

We hebben vandaag nog een fraaie zonnige dag met een zwak tot matig windje uit het zuiden tot zuidoosten en een temperatuur die oploopt tot een maximum rond 5 graden. Dat na de minimumtemperaturen van vannacht rond -5 graden. Het is vanochtend lokaal dus glad op de weg door de rijpvorming en het is nog ijskrabben op de autoruit.

Komende nacht is het ook nog helder met een minimum rond -2. Morgenochtend ligt het rond het vriespunt en morgenmiddag is het 3 of 4 graden boven nul. Het wordt dan voor het gevoel toch wel koud met enkele wolkenvelden en een matige zuidwestenwind. Morgenavond is er bij ons ook kans op een drup regen of wat lichte sneeuw. Dat zal morgenavond zijn bij temperaturen rond +1.

Vrijdag zal de bewolking overheersen maar het lijkt dan droog te blijven, bij temperaturen rond +6 en een matige westenwind. In het weekend is het zelfs 7 tot 9 graden, met vooral zondag af en toe zon maar vaak ook bewolking. De nacht-temperaturen gaan ook omhoog, met minima rond 4 graden.