Veertien voorleeskanjers uit Westerwolde maken kans op plek in provinciale finale De Nationale Voorleeswedstrijd 2023

TER APEL – Biblionet Groningen organiseert in februari de regionale voorrondes van De Nationale Voorleeswedstrijd. Er zijn maar liefst 171 schoolkampioenen die tijdens de regionale voorronde hun uiterste best gaan doen om een plek in de provinciale finale te bemachtigen. Vorig jaar werd Westerwolder Voorleeswedstrijd gewonnen door Raquel Moreno Langes van de Vlinder in Ter Apel (foto).



Twee regionale voorronde in gemeente Westerwolde

Bibliotheek Ter Apel organiseert op woensdagmiddag en avond 15 februari de regionale voorrondes van De Nationale Voorleeswedstrijd in de bibliotheek van Ter Apel. Daar doen de schoolkampioenen van 14 basisscholen uit Westerwolde mee: Luuk de Vos, Myrthe Klooster, Pardis Schirris, Gerlien van der Heide, Bas Eillert, Jan Wali, Remon de Boer, Amber Kleef, Liam Norder, Dylan van Oosten, Senna van Klinken, Lonneke van der Kaap, Lois Fokkema en Danielle Kiers. Ze lezen voor uit allerlei soorten boeken, van Roald Dahl tot Pieter Koolwijk.



De jury voor deze voorrondes bestaat uit Wietze Potze, wethouder onderwijs, welzijn en bibliotheken, Ina Habing, oud-bibliothecaresse, Bert Deuling, teamleider bij Biblionet Groningen, Margreet Huiting, logopediste en leerkracht en Johanna de Lange, docente Nederlands bij het RSG in Ter Apel.



Provinciale finale

De winnaars van de regionale voorronden plaatsen zich voor één van de twee halve finales waarvan acht voorleeskanjers doorstromen naar de provinciale finale op 12 april in de Klinker in Winschoten. Uiteindelijk lezen twaalf provinciale voorleeskampioenen tijdens de landelijke finale op 24 mei in de schouwburg in Utrecht voor uit hun favoriete boek en strijden om de titel De Nationale Voorleeskampioen 2023.



Nationale Voorleeswedstrijd

De Nationale Voorleeswedstrijd is een initiatief van Stichting Lezen in samenwerking met de Vereniging Openbare Bibliotheken. In de provincie Groningen is de coördinatie van deze wedstrijd belegd bij Biblionet Groningen. Het doel van de wedstrijd is om kinderen te motiveren om te lezen en hen enthousiast te maken voor kinder- en jeugdboeken.

