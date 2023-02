Verschure zoekt bestuursleden!

GRONINGEN – Heb jij ervaring of affiniteit met mantelzorg en wil je je ervoor inzetten dat in onze provincie mantelzorgers goed worden ondersteund? Dan is een bestuursfunctie bij Platform Hattinga Verschure misschien iets voor jou!

Wat ga je doen?

• Meedenken en -beslissen over de koers van het platform

• Mogelijk overige bestuurlijke werkzaamheden, zoals het penningmeesterschap, secretariaat of websitebeheer

• Daarnaast kun je bijdragen aan bijvoorbeeld het: organiseren van (regionale) themabijeenkomsten; volgen van beleid ván en in gesprek gaan mét gemeenten, zorgaanbieders, verzekeraar; onderhouden van contacten met Steunpunten Mantelzorg in de provincie Groningen; verder opbouwen en onderhouden van ons netwerk

Wat verwachten we van je?

Je bent ambassadeur voor de belangen en positie van mantelzorgers; Je hebt oog voor trends en (beleids) ontwikkelingen; Je ziet kansen voor belangenbehartiging; Je vergadert ongeveer 1x per maand op woensdagochtend daarnaast ben je flexibel en deel je zelf je tijd in.

Wat bieden we je?

Ongedwongen sfeer in een enthousiast bestuur; Mogelijkheid om expertise op te bouwen op het gebied van mantelzorg en bestuurswerk; Een WA-verzekering, reis- en onkostenvergoeding.

Wie zijn wij?

Platform Hattinga Verschure behartigt de collectieve belangen van mantelzorgers in de provincie Groningen. We informeren en luisteren naar de ervaringen van mantelzorgers. We horen waar mantelzorgers tegenaan lopen en wat ze nodig hebben. Daarover gaan we in gesprek met gemeenten en anderen, bijvoorbeeld zorgaanbieders. Zo werken we samen met alle betrokkenen aan een betere positie en goede ondersteuning van mantelzorgers in onze provincie. Hierbij worden we ondersteund door Zorgbelang Groningen.

Wat is mantelzorg?

Je bent mantelzorger als je langdurig en meerdere uren per week zorgt voor een partner, ouder, kind, vriend of familielid. Het geven van mantelzorg is iets vanzelfsprekends; het overkomt je en je doet het gewoon.

Meer informatie of geïnteresseerd?

Kijk dan eens op onze website https://sphv.nl en lees ons manifest.

Belangstelling?

Mail dan naar secretariaat@sphv.nl .We nemen zo snel mogelijk contact op voor een kennismakingsgesprek en kijken dan samen wat we voor elkaar kunnen betekenen.

