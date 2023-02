Vrijdagavond 3 maart 2023: het Jongeren klimaatdebat Groningen

GRONINGEN – Op vrijdagavond 3 maart gaan jongeren tussen de 16 en 35 jaar uit de provincie Groningen met elkaar in gesprek over Klimaat en Energie. Dit in aanloop naar de provinciale en

waterschapsverkiezingen op woensdag 15 maart. Alle Groningse politieke partijen zijn uitgenodigd

om hun standpunten te verdedigen. Ze zijn uitgedaagd duidelijk te maken hoe zij de

energietransitie in onze provincie verder vorm willen geven. Voor de jongeren is er deze avond alle

ruimte om prangende vragen te stellen. Zodat ze 15 woensdag maart goed voorbereid hun stem uit

kunnen brengen.



Regionale Energiestrategie

Het Jongeren klimaatdebat is een initiatief van Jong RES. Zij zetten zich in om de stem van de toekomst mee te laten klinken in de Regionale Energiestrategieën (RES). Binnen de RES werken de Groninger gemeenten, waterschappen en provincie samen aan het opwekken van hernieuwbare energie. En buigen zij zich over hoe we in de toekomst onze huizen kunnen verwarmen zonder aardgas.



Belangrijke keuzes worden nu gemaakt

Jongeren en jong werkenden hebben belang bij een toekomstbestendige RES Groningen. Het gaat

immers om hun leefomgeving en hun energievoorziening. Ook vindt het overgrote deel van de

energietransitie én de gevolgen van klimaatverandering in hun leven plaats. Belangrijke keuzes daarover worden nu gemaakt. Jongeren moeten daarover kunnen meepraten.



Praat mee!

Praat jij mee? Kom dan op vrijdagavond 3 maart naar de Wolkenfabriek, Suikerlaan 18 in Groningen.

We starten om 19.00 uur. Na afloop sluiten we af met een drankje en muziek. Opgeven kan via

https://forms.gle/63wuSvNc9vJhzZ248.

Voor meer informatie over RES Groningen zie ook:

www.resgroningen.nl

