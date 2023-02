Wandel met ons Mee rondom Heiligerlee en Westerlee

HEILIGERLEE, WESTERLEE – Vanmorgen heeft de wandelgroep Wandel met ons Mee gewandeld in de omgeving van Westerlee en Heiligerlee. Hieronder het verslag van Greetje Dümmer.

Wandeling door Kloosterholt en Westerlij woensdagmorgen 08-02-2023 13 km.

Ieder nu denkend waar zou dit zijn om te wandelen. Dit is omgeving Heiligerlee en Westerlee. Een zonovergoten morgen met prachtig wandelweer. De wandelaars wisten ons weer te vinden, waar gaan nu weer langs. En wat komen we onderweg allemaal weer tegen aan prachtige natuur en historie.

De route ging over 2 beleefroutes de Hoogte (Heiligerlee) en de Garst (Westerlee). De start was bij P Graaf Adolf monument dat is geplaatst ter nagedachtenis aan de slag bij Heiligerlee in 1568. Het was de eerste overwinning die het staatse leger in de tachtig jarige oorlog heeft behaald op de Spanjaarden. De route ging verder door Beleefroute Slag Bij Heiligerlee De Hoogte. Historische wandelroute door De Hoogte, op de Groningse Stuwwallen, waar in 1568 de Slag Bij Heiligerlee plaatsvond. Betekenis “De Hoogte” (hoogte in een lager terrein).

In De Hoogte is de cultuurhistorie van de Slag bij Heiligerlee voelbaar. Hier staat een oude Oldambster boerderij op de plek waar ooit het klooster Mons Sinaï stond. Een prachtige plek om lekker rond te struinen. Geklede Norbertijner nonnen uit het oude klooster van Westerlee? Dit werd gesticht omstreeks 1220 en brandde af in 1624. De plaatsnaam Westerlee wordt voor het eerst genoemd in een kloosterkroniek uit 1230, als kerspel van het nonnenklooster Mons Sinaï, bij Heiligerlee. Roerig klooster Heiligerlee. Deze klooster hebben ooit 180 nonnen gewoond. Helaas tijdens de inval Graaf Adolf was het over en uit. Ook nog gezien op de beleefroute de Garst het mooie schetsboek Trijntje zie fotó en heel verhaal met foto’s over van klei naar baksteen.

Ingezonden door Greetje Dümmer