Gemeente zoekt onderdak voor zeven varkens

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 9 februari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

MEER BEWOLKING | MINDER KOUDE NACHTEN

Er zijn vanochtend nog opklaringen maar het is lang niet meer zo zonnig als gisteren want de bewolking is aan het toenemen. En met temperaturen rond het vriespunt en een matige zuid-zuidwestenwind is het voor het gevoel ook koud. Vanmiddag raakt het geheel bewolkt, de wind blijft meestal windkracht 3, en het wordt 4 á 5 graden.

Vanavond en vannacht is er daarna kans op wat motregen maar dat is dan bij temperaturen van 0 tot +1. En een beetje motsneeuw is daardoor ook best mogelijk. In ieder geval begint het morgen koud en vochtig, met mogelijk motregen of wat lichte sneeuw, morgenmiddag stijgt het naar een graad of 6 en dan kan de zon af en toe doorbreken.

Zaterdag draait de wind naar west tot noordwest en dat brengt vrij veel bewolking met maar af en toe zon. Maxima in het weekend rond een graad of 8, en nachttemperaturen rond 3 graden. Na het weekend is er bij een zuidenwind weer wat meer zon en dan kan de temperatuur een keer boven de 10 graden uit komen.