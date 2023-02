Bezoekcijfers Groningse musea in de lift

GRONINGEN – Na twee zware coronajaren doen de Groningse musea in 2022 weer goede zaken. Het jaar begon met nog een aantal beperkende maatregelen maar zodra die werden losgelaten, konden de musea vaak weer een groot aantal bezoekers ontvangen.

Met ruim 70.000 bezoekers kunnen de Groningse musea tevreden terugkijken op 2022. De musea geven geregeld aan dat naast (wissel-)tentoonstellingen het organiseren van evenementen bijdraagt aan de positieve resultaten over het voorbije jaar.

MuzeeAquarium Delfzijl

Het MuzeeAquarium is heel tevreden over het bezoekersaantal van 2022, gezien de nasleep van corona. Met name de dagen waarop evenementen werden georganiseerd, zoals de Dinodag/dag van de bodemschatten trokken veel bezoekers in het afgelopen jaar. Ook de schoolgroepen wisten het museum weer te vinden.

Fraeylemaborg Slochteren

De Fraeylema heeft geen last van krimp van de bezoekersaantallen na corona. De landelijke radioreclame heeft bijgedragen aan het goede resultaat.

Het Behouden Blik Uithuizermeeden

De nasleep van de coronapandemie heeft het museum parten gespeeld evenals het weer dat een aantal buitenactiviteiten negatief beïnvloedde. Het Meister museum richtte zich in 2022 ook op de toekomst door zich onder andere bezig te houden met de vraag hoe ze meer jongere bezoekers aan hen kunnen binden. Samen met de Coöperatie Sterke Musea is verbinding gezocht met studenten van de Hanzehogeschool, Multi Media Design. Het museum ziet dat als een mooie nieuwe impuls voor 2023.

Menkemaborg Uithuizen

Museum Menkemaborg heeft in 2022 meer dan 26.000 bezoekers getrokken. Dat is het hoogste aantal in de afgelopen vijftien jaar. Directeur Afiena van IJken schrijft het succes toe aan het nieuwe beleid na de coronaperiode, waarbij meer activiteiten op en rond de borg worden georganiseerd en de borg zichtbaarder is op sociale media.

Universiteitsmuseum Groningen

Een bezoekersrecord in 2022. Nooit eerder kwamen er zoveel bezoekers naar het museum. Dit is zelfs een groei van 25% ten opzichte van het laatste jaar voor de coronapandemie. In het afgelopen jaar is meer ingezet op het aantrekken van gezinnen en (internationale) studenten.

Veenkoloniaal Museum Veendam

Het bezoek kwam tot de zomervakantie langzaam op gang. Vooral de individuele bezoeker was nog voorzichtig, maar scholen kwamen ook voor de vakantie al weer in grote getalen langs.

Noord-Nederlands Trein & Tram Museum Zuidbroek

De bezoekersaantallen zaten met name in de 2e helft van het jaar flink in de lift. Daar waar er vorig jaar amper 1000 bezoekers werden verwelkomd, waren het er dit jaar bijna 2500. Met name de expositie ‘De trein van LEGO’ heeft hier flink aan bijgedragen.

Museum Wierdenland Ezinge

Het museum ontving in 2022 bijna net zoveel bezoekers als voor de coronaperiode. Ondanks de verplichte sluiting in januari vanwege de coronamaatregelen. Met name de wisseltentoonstelling KOE trok veel publiek en de laatste twee weken van het jaar kwamen er veel bezoekers voor de tentoonstelling over Matthijs Röling.

Museum ’t Rieuw Nuis

Dankzij activiteiten als een oldtimer trekker-toertocht en een trekharmonicafestival kon het museum in het ‘na coronajaar’ toch nog een redelijk aantal bezoekers noteren.

De musea in Groningen hebben zich over het algemeen na de coronajaren 2020 en 2021 goed kunnen herpakken. De trend dat naast het maken van aantrekkelijke tentoonstellingen het inspelen op de actualiteit belangrijk is, zet door. Dat blijkt ook uit de resultaten van 2022. Aan het Groningse slavernijverleden is door diverse musea in stad en provincie aandacht besteed in de manifestatie Bitterzoet Erfgoed. Dit en andere evenementen dragen eveneens bij aan de positieve resultaten.

