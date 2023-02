Eerste Roze Loper van Drenthe naar woonzorgcentrum Holdert in Emmen

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 10 februari, 08.00 uur door John Havinga

VANDAAG ZON, MORGEN BEWOLKING | MINDER KOUDE NACHTEN

De zon schijnt vandaag en het blijft droog met maximumtemperaturen die uitkomen op ongeveer 8 graden, bij een matige zuidwestenwind.

Morgen draait de wind naar west tot noordwest en dat brengt vrij veel bewolking met soms ook wat zon. Maxima in het weekend rond een graad of 8, en nachttemperaturen rond 3 graden. Na het weekend is er bij een zuidenwind weer wat meer zon en dan kan de temperatuur een keer boven de 10 graden uit komen.