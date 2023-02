Gemeente Westerwolde verhuurt ruimten in De Barlage

VLAGTWEDDE – In een prachtig gebied met veel bos en water staat De Barlage. Dit gebouw ligt op Bungalowpark Emslandermeer in Vlagtwedde en bestaat uit een subtropisch zwemparadijs en verschillende ruimten. Deze zijn geschikt om als winkel, horecabedrijf of kantoor te gebruiken. De Barlage is door de locatie en vele mogelijkheden een perfecte plek voor zowel toeristen als inwoners uit de omgeving om te ontspannen en plezier te beleven.

In het zwembad is volop activiteit, maar de ruimten ernaast bieden nog veel mogelijkheden. Deze wil de gemeente Westerwolde graag verhuren. Het gebouw heeft een recreatieve bestemming. De ruimten zijn daarom naar eigen keuze recreatief en / of toeristisch in te vullen. Geïnteresseerden kunnen voor 24 februari reageren via gemeente@westerwolde.nl. Vragen kunnen ook worden gesteld via dit mailadres. Vermeld in de onderwerpregel ‘Interesse/vraag huren Barlage’.

Geïnteresseerden die zich hebben gemeld worden uitgenodigd voor een marktconsultatie. Tijdens een bijeenkomst wisselen geïnteresseerden ideeën, wensen en behoeften uit met de gemeente. De marktconsultatie vindt op 1 maart plaats in De Barlage. Hierna neemt de gemeente Westerwolde contact op met geïnteresseerden over de voorwaarden rondom de verhuur.

