Inbreker strooit met bankbiljetten

SELLINGEN, EMMEN – Dankzij de Koninklijke Marechaussee is de mogelijke dader van een inbraak in Sellingen donderdagavond aangehouden.

Surveillerende marechaussees zagen tussen Ter Apel en Emmen een auto met Duits kenteken rijden, waarvan bekend was dat deze er een aantal weken terug bij een politiecontrole vandoor was gegaan. Toen de Marechaussee achter de wagen aanging werden diverse bankbiljetten uit de auto gegooid. De wagen kon in Emmen tot stoppen worden gedwongen. De bestuurder, een in Duitsland wonende Albanees, werd aangehouden.

Korte tijd later kwam bij de politie de melding binnen dat er was ingebroken in een woning in Sellingen. Daar waren onder andere bankbiljetten van diverse buitenlandse valuta gestolen. Naar alle waarschijnlijkheid dezelfde die uit de wagen waren gegooid. De 41-jarige Albanees, door de Mareschaussee in eerste instantie al meegenomen voor z’n illegaal verblijf, werd vervolgens ook voor de inbraak aangehouden en ingesloten. Omdat de auto bij de eerdere vlucht mogelijk destijds was betrokken bij inbraken in de Kanaalstreek wordt de Albanees ook voor deze zaken verhoord.

Bron: Politie Westerwolde