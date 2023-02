Kabouterpad in Sellingen; Hoi lente!

SELLINGEN – Deze winter hangt langs het kabouterpad in Sellingen de bladzijden van het prentenboek ‘De verloren handschoen’. Aan de route en het boek zijn ook opdrachten verbonden die gericht zijn op de natuur en de zintuigen.



Nu de winter bijna ten einde is gaan we het pad wintervrij maken. Dit doen we samen met Boswachter Jelka, Harma van de Bibliotheek en.. met jou! Op woensdag 1 maart om 14.00 uur gaan we samen het kabouterpad nog een keer lopen en ruimen we de bladen op van het verhalenpad ‘de verloren handschoen’. Natuurlijk vertelt Jelka over wat er is gebeurd in de winter en hoe het met de dieren in de winter is gegaan.



Neem je eigen glazen potje mee. Tijdens de wandeling vul je deze met blaadjes, takjes, en de dingen die je zelf mooi vindt. Hierop leggen we aan het einde iets uit het voorjaar. Zo sluiten we samen de winter af en haal je zelf wat lente in huis.

Het kabouterpad is een route van 1,3 kilometer en we starten om 14.00 uur naast het gebouw De Noordmee aan de Dennenweg 1A in Sellingen. Voor informatie en aanmelding kijk op www.biblionetgroningen.nl/agenda.

Ingezonden