DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Lathen

Tussen 1 februari 10.00 uur en 3 februari 10.00 uur is bij een woning aan de Mozartallee met een steen een ruit ingegooid. De schade bedraagt 100 euro.

Papenburg

Tussen 25 januari en 4 februari zijn er in Papenburg meerdere diefstallen gepleegd. Zo werd op 25 januari om 09.25 uur op de Splitting rechts een 84 jarige vrouw van haar handtas beroofd. De dader ging er op een brommer vandoor. De volgende dag werd om 15.52 uur aan de Friesenstraße een bakkerij overvallen. De dader bedreigde een medewerker met een vuurwapen en eiste geld en sigaretten. Op 4 februari werd om 16.18 uur een personeelslid van een speelautomatenhal met een vuurwapen bedreigd. Ook hier eiste de dader geld. In alle drie gevallen werd de dader niet meer aangetroffen. Hij had meerdere honderden euro’s buitgemaakt. Door bewijsmateriaal en getuigenverklaringen kwam de politie op 7 februari een 19 jarige man op het spoor. Hij wordt verdacht van alle drie berovingen. Hij is woensdag voorgeleid en zit nu in voorarrest. Of deze persoon voor meer strafbare feiten verantwoordelijk is wordt onderzocht.

Meppen

Gistermorgen is de brandweer uitgerukt voor een brand in een fitnessstudio aan de Burgstraße. Een medewerkster ontdekte rond acht uur dat in een van de kleedhokjes een föhn in brand stond. Over de hoogte van de schade is nog niets bekend.

Tussen 8 februari 17.15 uur en 9 februari 7.30 uur zijn vanaf een bouwplaats aan de An der Haarbrücke een steiger (trappentoren), gasflessen en een lastoorts gestolen. De schade bedraagt 10.200 euro.

Haren

Tussen 4 februari 14.00 uur en 9 februari 14.30 uur is op een parkeerplaats aan de Marienstraße de katalysator van een Mitsubishi Colt gestolen. De schade bedraagt 500 euro.