MOW roept het publiek op om een liefdesbrief aan het Groninger Ommeland te schrijven

BELLINGWOLDE – In het randprogramma van de tentoonstelling Gronings licht roept het MOW publiek op een liefdesbrief te schrijven aan het Groninger platteland.



Ommeliefde

Kun je de liefde verklaren aan een gebied? Volgens het MOW wel. Naar aanleiding van de tentoonstelling Gronings licht, roept het museum mensen op om een korte liefdesbrief te schrijven aan hun favoriete plek in Groningen, waar in Groningen dat ook is. Enige voorwaarde is dat het een plek, streek of gebied op het platteland is.



Hoe mooi ons Stad ook is, voor deze oproep ga je naar buiten! Welke taal je bezigt, staat je vrij. Gronings, Farsi, Nederlands of anderstalig: van Groningen houden we allemaal.

Inzenden



Het museum verwerkt (delen) van de brieven in de tentoonstelling en andere presentaties. Je kunt je brief inzenden via een link op www.hetmow.nl De actie loopt van Valentijnsdag tot en met 15 maart 2023



Houd het kort

Ook al stroom je over van liefde, je brief mag niet langer zijn dan 222 woorden. Overige voorwaarden vind je op de speciale website.



Over het MOW

Het MOW is een eigenzinnig museum in een prachtige, landelijke omgeving. In steeds wisselende exposities verkent het MOW de artistieke en cultuurhistorische betekenis, identiteit én toekomst van

het Groninger platteland, speciaal Westerwolde.

Ingezonden