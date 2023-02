Oldambt organiseert Cybercrime Congres

WINSCHOTEN – Samen met de Ondernemerskring Oost-Groningen organiseert de gemeente Oldambt op 21 februari een Cybercrime Congres voor alle ondernemers en bedrijven in de regio.



Vorm van misdaad

Cybercriminaliteit is de snelst groeiende vorm van misdaad, iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken. Volgens statistieken is zelfs één op de vijf ondernemers ook daadwerkelijk de klos. Je leest bijna dagelijks over bedrijven die gehackt zijn, waarmee het de gewoonste zaak van de wereld lijkt te worden. De schade is namelijk groot als je bedrijfsprocessen gehackt zijn en je hele bedrijf plat ligt. Of als je bejaarde moeder al haar spaargeld kwijt raakt aan een paar gewiekste oplichters.



Sprekers

Onder andere Ben van der Burg (oud-topschaatser, nu IT ondernemer) en Marcel Boven (financieel rechercheur politie Noord-Nederland), geven tekst en uitleg over alle online gevaren die op ondernemers afkomen.



Aanmelden

Help ook mee misdaad te bestrijden en kom 21 februari naar het Cybercrime Congres in de Klinker in Winschoten. Inloop vanaf 19.00 uur en de toegang is gratis.

Aanmelden via www.ondernemersprijsoostgroningen.nl is gewenst.

Ingezonden