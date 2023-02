Onno & Frits Koetje vieren 25 jaar geregistreerd partnerschap

VLAGTWEDDE – Vandaag is het 25 jaar geleden dat Onno & Frits Koetje een geregistreerd partnerschap aangingen.

Op 1 januari 2023 was het 25 jaar geleden dat geregistreerd partnerschap in Nederland mogelijk werd voor paren van gelijk- en van verschillend geslacht. Op 10 februari 1998 is er in voormalig gemeente Vlagtwedde het eerste geregistreerd partnerschap voltrokken tussen een paar van gelijk geslacht. Dit waren Onno & Frits Koetje. Giny Luth, wethouder, met onder anderen diversiteit in haar portefeuille, kwam vanmorgen het paar namens de gemeente Westerwolde feliciteren.

Onno (70) en Frits (55) leerden elkaar op 14 november 1996 in een kroeg in Groningen kennen. Van beide mannen was kort daarvoor de moeder overleden. Dit was voor beide het onderwerp van hun eerste gesprek.

Het was liefde op het eerste gezicht, vertelde Frits. Hij woonde toen in Friesland en werkte bij KPN in de stad Groningen. Onno woonde aan de Wilmerskamp in Vlagtwedde en werkte aan de Wischmei in de zorg. In maart 1997 besloot het stel in Vlagtwedde te gaan samenwonen.

Bijna een jaar later besloten ze, als eerste stel van hetzelfde geslacht, in de toenmalige gemeente Vlagtwedde, het geregistreerd partnerschap aan te gaan. Samen met twee getuigen en een fotograaf gingen ze naar het gemeentehuis. Na de koffie met cake en een sigaret werd de plechtigheid door Jo Bos voltrokken.

Het stel verhuisde later naar hun huidige woning aan de Boermarke. Daar vroeg Onno in 2014 Frits ten huwelijk. Dit werd op 20 juni voltrokken en weer was het Jo Bos, die op hun verzoek, het paar in de echt verbond.

Vandaag dus een klein feestje vanwege het feit dat ze 25 jaar geleden het geregistreerd partnerschap aangingen. Dit werd vanmorgen gevierd met koffie en gebak. De rest van de dag bestond uit een uitstapje en een etentje in een Javaans restaurant.

Foto’s: Catharina Glazenburg