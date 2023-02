Van vijftig procent besparing op gasverbruik tot volledig gasvrij wonen met het Hydro Home Energy systeem

REGIO – Het Hydro Home Energy systeem helpt mensen fors te besparen op de energierekening. Al met het basispakket besparen gemiddelde huishoudens zo’n vijftig procent op het gasverbruik. Het pakket, dat geïnstalleerd kan worden in vrijwel elke woning, is modulair uit te breiden. Met het complete pakket zijn woningen volledig gasvrij en wordt ook nog eens gemiddeld de helft bespaard op de stroomrekening van de warmtepomp.

Het basispakket bestaat uit een Hydrobag warmtebatterij van ongeveer duizend liter, twee rekken heatpipes die op het dak geplaatst worden en een besturingskast. “Hiermee is een besparing van zo’n gemiddeld vijftig procent op de gasrekening te realiseren”, vertelt Yorick Wessels van Hydrobag. “Het systeem is modulair en is dus in de loop der tijd uit te breiden. Het complete pakket laten installeren kan natuurlijk ook.” Met dit complete pakket is vrijwel elke woning volledig gasvrij te maken. Om van het gas af te kunnen, wordt het basispakket uitgebreid met een warmtepomp die in de koude wintermaanden ondersteuning biedt. “Dankzij het Hydro Home Energy systeem verbruikt de warmtepomp gemiddeld zo’n vijftig procent minder stroom en resulteert dat in een langere levensduur”, weet Wessels.

Salderingsregeling

Verdere uitbreiding van het systeem is mogelijk met een power-to-heat-module. Hierbij wordt in de Hydrobag een elektrisch verwarmingselement geplaatst. “Voor mensen met zonnepanelen kan dit erg interessant zijn als het afbouwen van de salderingsregeling begint”, licht Wessels toe. “Wek je meer elektriciteit op dan je verbruikt, dan kun je die gebruiken om het water in de Hydrobag om te zetten naar thermische energie. Dan hoef je de overtollige elektriciteit niet voor een laag tarief aan het net terug te leveren.”

Hoge isolatiewaarde

Basis van het Hydro Home Energy systeem is een unieke waterzak van ongeveer duizend liter, de Hydrobag. De gepatenteerde Hydrobag met een isolatieschil heeft een zeer hoge isolatiewaarde (RD = 6,0), waardoor het water in de zak zo’n 0,4 tot 0,5 graden warmte verliest ten opzichte van een traditioneel buffervat dat 4 tot 5 graden verliest.

Elke gewenste afmeting

De Hydrobag is leverbaar in elke gewenste afmeting, dus helemaal op maat. Dit maakt de Hydrobag geschikt voor gebruik in alle woningen. De Hydrobag is te installeren in onrendabele ruimtes waar geen ruimte is voor een buffervat, bijvoorbeeld op zolder, in de kruipruimte of in de kelder. Plaatsen kan zelfs buiten. “Wij leveren de Hydrobag standaard met een afdekfolie die beschermt tegen weer, wind, water en knaagdieren. Zowel het materiaal van de Hydrobag als die van de afdekfolie is bestand tegen meer dan 90 soorten chemicaliën, logen en zuren”, vertelt Wessels. De verwachte minimale levensduur van een Hydrobag is dan ook maar liefst veertig jaar.

Subsidie

Wie een Hydro Home Energy systeem wil installeren, kan rekenen op zo’n zevenduizend euro energiesubsidie. “Wij informeren mensen graag over de mogelijkheden om deze aan te vragen”, zegt Wessels. Wie wil weten wat de bespaarmogelijkheden zijn, vindt op www.hydrobag.nl een knop ‘besparing berekenen’ Wessels: “Tweederde deel van het energieverbruik van huishoudens zit in verwarming en warm tapwater. Daarom zijn de bespaarmogelijkheden met dit systeem verrassend groot.”

Ingezonden