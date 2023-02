Westerwolde ontvangt koploper FC Lewenborg op de Barlage

VLAGTWEDDE – Zondagmiddag 12 februari ontvangt Westerwolde in eigen huis het tot dusver ongenaakbare FC Lewenborg. Het eerste treffen tussen beide opponenten eindigde destijds in Groningen in een 6 – 2 nederlaag voor Westerwolde. Lange tijd ging de strijd in die wedstrijd gelijk op, maar in de slotfase breidde de ploeg van trainer Bob Pontjodikromo (afgelopen maandag nog uitgebreid in het DvhN) de eindstand uit naar een ruime overwinning. Gelet op de laatste ontwikkelingen in de competitie en de daarmee gepaard gaande stand, zal Westerwolde zondagmiddag alle zeilen moeten bijzetten om tegen de koploper nu tot een beter resultaat te komen. Het handhaven van de ongeslagen status in thuiswedstrijden zal de ploeg van trainer Richard Streuding hierbij vast en zeker extra vleugels geven.

FC Lewenborg voert dus al vanaf de eerste speeldag de ranglijst aan en is nog steeds ongeslagen. Op een gelijkspel tegen Muntendam (4 – 4) na, werden alle wedstrijden in winst omgezet. De ploeg heeft nu 34 punten uit twaalf wedstrijden en lijkt dus recht op het kampioenschap af te stevenen. Het doelsaldo van de Stadjers is 48 – 11. Westerwolde staat na twaalf wedstrijden op de vijfde plaats met zeventien punten en een doelsaldo van 20 – 23. Er werd tot dusver vijf keer gewonnen, vijf keer verloren en twee keer gelijk gespeeld. Opmerkelijk is het dat op de ranglijst de compacte middengroep van acht teams het afgelopen speelweekend alleen maar dichter bij elkaar is gekropen en dat de strijd om lijfsbehoud waarschijnlijk steviger zal worden dan de strijd om het uiteindelijke kampioenschap. En omdat Westerwolde ieder punt nodig heeft om rechtstreekse handhaving in de derde klasse te bewerkstelligen, zal het treffen tegen FC Lewenborg vast en zeker een aantrekkelijk karakter krijgen.

De wedstrijd op sportpark De Barlage begint zondagmiddag 12 februari om 14.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter J. Lubberts. Wilts Veilig uit Vlagtwedde is dit keer wedstrijdsponsor en Martijn Bakker zal als pupil van de week fungeren.

