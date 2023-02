Ziegler Brandweertechniek levert uniek brandweervoertuig aan Sitech Services

WINSCHOTEN – Door een intensief samenwerkingstraject tussen Ziegler Brandweertechniek en Sitech Services is een bijzonder brandweervoertuig tot stand gekomen. Dit voertuig is uniek in het land en misschien wel op de wereld.



Peter Bloemers, director Fire Brigade & Security, Sitech Services: ‘Door de uitbreiding van ons

wagenpark met dit unieke voertuig zijn wij klaar om de komende jaren de beste brandweerzorg te

blijven leveren op Chemelot.’ Rik Feijen, Account Manager Ziegler: ‘Met een lengte van twaalf meter is het de grootste schuimblusser die wij ooit geproduceerd hebben in Winschoten. Hier zijn wij natuurlijk enorm trots op.

Het voertuig is voorzien van het Ziegler Z-PF schuimbijmengsysteem. Dit systeem is uniek binnen de brandweerindustrie. Dankzij een speciaal gevormd inspuitpunt en een innovatieve mengbuis is een perfecte schuimbijmenging gegarandeerd, ongeacht het merk, type of viscositeit van het (fluorvrij) schuim. Klaar voor de toekomst dus!



Inmiddels heeft Ziegler het voertuig afgeleverd bij Sitech Services in Geleen en worden medewerkers opgeleid en getraind. Na afronding kan het operationeel ingezet worden. De Chemiesite Chemelot kent specifieke risico’s. Sitech Fire Brigade & Security is de specialist op het gebied van incidentbestrijding in een industriële omgeving en levert 24/7 hoogwaardige brandweer- en securityzorg.



Technische gegevens voertuig

Het voertuig is opgebouwd op een Volvo FM 10×4 met 540 pk. De voertuigspecificaties zijn als

volgt:

 5.100 mm wielbasis;

 Ziegler 11-luiks opbouw;

 Originele cabine Volvo 1+1;

 6.000 liter schuimtank;

 Ziegler FPN 10-10.000-1HR lage druk bluspomp brons;

 Ziegler Z-PF schuimbijmengsysteem;

 Ziegler pomp bediensysteem, in hoogte verstelbaar;

 Ziegler – Cela 32 meter blusarm met jib;

 Ziegler Z-Vision rondom verlichting;

 Automatische dakrailing;

 Blusmonitor ALCO APF5;

 Blusmonitor tevens bruikbaar als dakmonitor;

 Remote control blusmonitor;

 Remote control blusarm;

 360 graden camerasysteem.

