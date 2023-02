Aldi met de grond gelijkgemaakt

VLAGTWEDDE – Deze week is de Aldi in Vlagtwedde met de grond gelijkgemaakt.

Aan de Wilhelminastraat in Vlagtwedde komt een nieuwe Aldi supermarkt. Het huidige pand is deze week gesloopt. De bouw van de nieuwe zaak zal ongeveer een half jaar in beslag nemen.

Aldi heeft ons in juni vorig jaar twee foto’s beschikbaar gesteld, waarop de nieuw te realiseren situatie zichtbaar is. De ingang komt aan de voorzijde en de laad- en losplaats is aan de achterzijde ingetekend. Er komen ruim 70 parkeerplaatsen. De verkoopruimte is ruim 1.000 vierkante meter.

Foto’s: Aldi en Catharina Glazenburg