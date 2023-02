Automobilist zwaargewond bij ongeval Emmen

EMMEN – Bij een ongeluk in de tunnel aan de Hondsrugweg in Emmen is vanochtend een automobilist zwaargewond geraakt.

Vanochtend rond 06.00u heeft in de tunnel aan de Hondsrugweg in Emmen een eenzijdig ongeval plaatsgevonden. Een automobilist is daarbij ernstig gewond geraakt en zat bekneld. Politie, brandweer en ambulance kwamen ter plaatse voor de eerste hulpverlening. Het slachtoffer, een 32-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, is naar het ziekenhuis gebracht.

Specialisten van de afdeling Verkeer doen onderzoek naar de toedracht van het ongeval.