Donateurs Stichting Bovem krijgen gratis polo’s

ZUIDBROEK, BOURTANGE – Vanmiddag kregen donateurs van Stichting Bovem een gratis polo.

Stichting BOVEM staat voor Stichting Bourtange Oude Voertuigen en Machines. De stichting is opgericht op 8 april 2009. Hun doel is: Het bewaren en in stand houden van oude voertuigen en machines in de breedste zin van het woord. De stichting heeft 100 leden (donateurs). Iedereen kent elkaar en dat wil men graag zo houden. Daarom worden er ook niet meer leden toegelaten.

Vanmiddag werd in het bedrijf een van de leden: Remt Godlieb, een bijeenkomst georganiseerd. Remt is de oprichter/eigenaar van Stichting STIO in Zuidbroek. Al vroeg in de jaren 80 zijn ze begonnen met het verzamelen van Deutz trekkers. Dat was het begin van het huidige bedrijf, dat inmiddels is uitgegroeid tot een gerenommeerde partij in de wereld van oldtimers en trekkers.

Tijdens deze bijeenkomst werd iedereen naar wens voorzien van koffie/thee met cake en broodjes hamburger, braadworsten en een drankje. Ook kregen de leden een nieuw poloshirt met daarop het logo van Stichting Bovem uitgereikt.

Stichting Bovem is al weer druk met de planning van de activiteiten voor dit jaar bezig. Zo staat er een trekkertoertocht, een autotoertocht en demonstraties ploegen, bietenrooien, dorsen en aardappelrooien op het programma. De data worden nog bekend gemaakt.

Foto’s: Jan Glazenburg, meer foto’s vindt u HIER.