Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 11 februari, 08.00 uur door John Havinga

VEEL BEWOLKING | MINDER KOUDE NACHTEN

Het is vandaag overwegend bewolkt en als de zon toch even gaat schijnen is dat maar kortstondig. Het wordt ongeveer 9 à 10 graden, bij een matige westelijke wind. Vanavond en vannacht zakt de temperatuur langzaam tot ongeveer 5 graden.

Morgen is het ook grijs en dan wordt het ongeveer 8 graden, bij een zwakke wind uit het westen. De zon heeft geen goede papieren en ook de dagen daarna is de atmosfeer rustig, met veel vochtigheid. Dat betekent een toenemende kans op mist en/of lage bewolking. De temperaturen liggen daarbij rond 10 graden met een zwakke zuidoostelijke wind. In de nachten geen vorst meer, met minima tussen 1 en 3 graden.