Gemeente Oldambt stopt burgerinitiatief MFC de Hardenberg

FINSTERWOLDE – Het college van de gemeente Oldambt heeft besloten te stoppen met het verkoopproces van de Hardenberg aan Stichting MFC de Hardenberg. Dit besluit is vrijdagmiddag 10 februari op het gemeentehuis aan het bestuur medegedeeld.



Binnen een week na de presentatie van het conceptplan lag de brief gereed en was deze beslissing genomen, zonder verdere vragen te stellen aan de stichting. Er zijn geen vragen gesteld op basis van het conceptplan en er zijn na de presentatie ook geen signalen bij de Stichting afgegeven om aanpassingen te doen aan het plan. Niets van dat alles, terwijl dit ook was vastgelegd in de intentieverklaring die drie weken eerder namens het college en de Stichting is ondertekend door Burgemeester Cora-Yfke Sikkema.



In het besluit staat verder te lezen dat de Hardenberg als niet sportaccommodatie opnieuw in de verkoop zal worden aangeboden, waarmee nu wel veel geld kan worden verdiend. Het besluit en de gekozen woorden hierin getuigen niet van enig empathisch vermogen. De gebezigde woorden die onder andere worden weergegeven: In strijd met het raadsbesluit en in strijd met de intentieverklaring, zijn termen die in een vonnis worden vastgelegd bij een veroordeling door de rechtbank. Een financiële memo van BDO die het besluit zou moeten ondersteunen, is een onjuiste weerspiegeling van de werkelijkheid.



Na de mondelinge toelichting is ons bij het verlaten van de raadszaal fysiek een exemplaar overhandigd, waarna deze met verbazing op de stoep van het stadhuis is gelezen. Verbouwereerd, terneergeslagen en vernederd hebben we de conclusie getrokken dat we NOOIT een eerlijke kans hebben gehad. Het besluit was al lang en breed bekend: er is geen ruimte voor een succesvolle sportaccommodatie op de Hardenberg in Finsterwolde.



De uitnodiging om nog eens een keer te komen praten hebben we vandaag afgeslagen. Als de ontvanger niet wil luisteren, ben je uitgepraat. Het besluit, de memo van BDO en een uitgebreide toelichting van het bestuur van de stichting MFC de Hardenberg zijn ter inzage beschikbaar op onze website www.mfcdehardenberg.nl

Ingezonden door:

André Hateboer (Voorzitter) en Marcel Werkman

Stichting MFC De Hardenberg Finsterwolde