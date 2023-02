Politie Drenthe houdt milieucontrole

DRENTHE – Gisteren is er in heel Drenthe een milieucontrole gehouden. Als betrokken partijen waren, de Provincie, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Drentslandschap, Visfederatie Drenthe en de Politie aanwezig. Vanuit de politie is het droneteam en het offroad-team ingezet.

Bij deze grote controle zijn diverse processen verbalen uitgeschreven voor onder andere: afvalbranden, vissen zonder de juiste documenten, loslopende honden waar dat niet is toegestaan, rijden binnen een gesloten verklaring, rijden zonder rijbewijs, negeren stopteken, met als resultaat inbeslagname van de crossmotor.

Verder zijn er ruim 60 vissers gecontroleerd die alle documenten in orde hadden. Naast dit alles was er ook aandacht voor houtdiefstal. Hiervoor zijn meerdere mensen gecontroleerd die met toestemming hout hadden opgeladen. Een persoon had meer hout opgeladen dan afgesproken. Deze kan nog een rekening van Staatsbosbeheer verwachten.

