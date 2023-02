STADSKANAAL – Gisteravond is de brandweer uitgerukt voor een woningbrand aan de Scheepswerfkade.

De brandweer van Stadskanaal en Gasselternijveen is gisteravond iets na zes uur gealarmeerd voor een woningbrand aan de Scheepswerfkade in Stadskanaal. Naar verluidt was de brand in de keuken. Hier kwam veel rook bij vrij. Wat precies de oorzaak was, is niet bekend.

Nadat de brandweer de woning had geventileerd ging men retour kazerne.

Foto’s: Hemmo Kuiper