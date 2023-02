Expositie Marjo Bolt in Bibliotheek Stadskanaal

STADSKANAAL – Van 1 maart tot 1 mei exposeert Marjo Bolt – Kapma (1952) haar keramiek kunstwerken in Bibliotheek Stadskanaal. De expositie is gratis te bezoeken tijdens openingstijden van de bibliotheek en enkele werken zijn te koop.



Ruim 22 jaar geleden is Marjo begonnen met het volgen van cursussen keramiek. Eerst draaien en later een paar keer een basiscursus handvormen ofwel boetseren. Momenteel werkt ze veel in het open atelier van SKVS De Pauw in Stadskanaal of in haar eigen atelier.



Inspiratie



Marjo: ‘Ik heb geen voorkeur voor bepaalde thema’s, technieken of stijlen. Mijn werk ontwikkelt zich tijdens het proces zodat het resultaat soms anders wordt dan tevoren bedacht. Dat vind ik het leuke en spannende ervan. Het is steeds weer een uitdaging om iets wat moeilijk lijkt toch voor elkaar te krijgen. Dat geeft me veel voldoening. Ook vind ik het uitdagend om in mijn werk iets te leggen dat kijkers stemt tot nadenken of bezinning. Iets symbolisch bijvoorbeeld of iets waarbij je je fantasie kunt laten werken.’

Exposities

De afgelopen jaren heeft Marjo op verschillende plekken geëxposeerd. In het gemeentehuis van Stadskanaal, alsmede in de Rabobank aldaar. Ook in de bibliotheken van Onstwedde en Ter Apel kon je haar werk bewonderen. Van oktober tot en met december 2012 heeft ze een expositie gehad in Winschoten in galerie S10; extra bijzonder omdat ze daar geboren is. Tegenwoordig heeft zij een permanente expositie van klein werk in woonzorgcentrum Maarsheerd in Stadskanaal op de vierde verdieping.

