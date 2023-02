Sportcomplex De Hardenberg sluit per 1 juli 2023

FINSTERWOLDE – Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om niet in te stemmen met het voorstel tot overname van het zwembad en sportcomplex De Hardenberg in Finsterwolde door de Stichting MFC De Hardenberg. De stichting is hierover vrijdag geïnformeerd. Dat betekent dat sportcomplex De Hardenberg als gemeentelijke sportvoorziening op 1 juli zal sluiten.

Waardering

“De stichting heeft ons, nadat we vrijdag met ze gesproken hebben, laten weten het vertrouwen in ons op te zeggen. Dat betreuren we zeer, we waren in de veronderstelling nog in gesprek te zijn. Als college hebben wij waardering voor de inzet van de initiatiefnemers van Stichting MFC De Hardenberg. Deze initiatiefgroep heeft in korte tijd veel werk verzet. Helaas bleek uit het ingediende plan niet dat de exploitatie van De Hardenberg zonder structurele financiële bijdrage van de gemeente en met de inzet van vrijwilligers mogelijk is. We vinden dat ontzettend spijtig.”, aldus wethouder Erich Wünker.

Achtergrond

In september 2022 heeft de raad besloten het sportcomplex De Hardenberg als gemeentelijke voorziening te sluiten, vanwege de structurele bezuiniging op sport van 500.000 per jaar. De gemeente is een verkoopproces gestart waarbij zich zes geïnteresseerde partijen hebben gemeld. Na een marktconsultatie hebben zich uiteindelijk vijf partijen teruggetrokken. De Stichting MFC De Hardenberg bleef als enige potentiele koper over. In januari tekenden burgemeester Sikkema en André Hateboer van de stichting een intentieverklaring, waarin beide partijen de ambitie uitspraken het sportcomplex De Hardenberg als burgerinitiatief te willen behouden, zonder structurele financiële hulp van de gemeente.

Onvoldoende financiële draagkracht

Voor de realisatie van het plan van aanpak van de Stichting MFC De Hardenberg vraagt de stichting de gemeente om incidentele én structurele financiële bijdragen. Daarnaast blijft er een financieel risico in de exploitatiebegroting, hiervoor heeft de stichting zelf onvoldoende financiële draagkracht. Dit risico komt in het plan van aanpak dan ook voornamelijk bij de gemeente te liggen. Dit betekent voor de gemeente Oldambt voor de komende tien jaar een grote kostenpost, terwijl sluiting juist bezuiniging tot doel heeft. Alles bij elkaar genomen, maakt dat hiermee de bezuiniging op de begroting grotendeels niet gerealiseerd kan worden.

Vervolg

Erich Wünker: “Deze uitkomst is natuurlijk teleurstellend voor alle betrokkenen. Ter voorbereiding op 1 juli moeten we nu een aantal stappen zetten. We gaan ervoor zorgen dat de huidige activiteiten die tot 1 juli 2023 plaatsvinden in De Hardenberg op alternatieve locaties kunnen worden aangeboden. Ook starten we een nieuw verkooptraject zonder de expliciete voorwaarde van behoud van de sportfuncties.”

Ingezonden door gemeente Oldambt