Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 13 februari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

EERST BEWOLKT | LATER DEZE WEEK REGEN

De ochtend is vandaag nog bewolkt met kans op wat lichte motregen, maar vanmiddag zal de bewolking zo af en toe gaan breken en dan is er dus kans op wat zon. Er is vanochtend maar heel weinig wind en vanmiddag ook maar een zwakke zuidoostenwind, de temperatuur gaat stijgen van ca. 6 graden tot rond de 10 graden.

Die opklaringen van vanmiddag gaan zich vanavond uitbreiden maar vannacht kan wel weer wat mist of laaghangende bewolking ontstaan. Minimumtemperatuur daarbij van 1 tot 3 graden en kans op wat ijsvorming op de auto en op het gras.

Morgen is het na het oplossen van de mist en de nevel overwegend zonnig. Bij een zwakke zuidenwind wordt het dan 9 tot 11 graden.

Woensdag is er meer bewolking maar er blijven dan nog zonnige perioden, vanaf donderdag is er veel bewolking. Donderdag is er in de loop van de dag al kans op wat regen, daarna wordt het vrij guur met flinke buien en af en toe windstoten.