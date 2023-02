Westerwolde ook nu niet opgewassen tegen sterke koploper FC Lewenborg

VLAGTWEDDE – Ondanks het feit dat Westerwolde gedurende ongeveer de helft van de wedstrijd tegen tien man van FC Lewenborg speelde, kreeg het zondagmiddag 12 februari in eigen huis ruime klop van een tot dusverre ongenaakbare koploper FC Lewenborg. Met name in de tweede helft wist de laatste weken geplaagde thuisploeg met een man meer niet datgene te forceren waar menigeen misschien op gerekend of gehoopt had. Want ook deze middag bleven de mannen van trainer Bob Pontjodikromo ongeslagen en wist men de eindstand aan het eind van de tweede helft nog uit te bouwen naar een degelijke 3 – 0 overwinning. Voor Westerwolde dan ook het voldongen feit dat de ongeslagen status in thuiswedstrijden in deze competitie tot het verleden behoorde. De wedstrijd van vanmiddag begon overigens met een minuut stilte ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de aardbevingsramp in Turkije en Syrië.

Na het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Lubberts was het wedstrijdverloop lange tijd nagenoeg gelijk opgaand. Beide teams lukte het diverse keren aanvallend enig gevaar te stichten, zonder dat dat overigens tot echt doelrijpe kansen leidde. Jammer voor Westerwolde en hemzelf was het dat Arjen Heidekamp al na acht minuten met een ogenschijnlijk behoorlijke knieblessure het strijdtoneel moest verlaten. Hij werd vervangen door de jeugdige Tex van Kalmthout. Het duurde tot de 34e minuut voordat het raak was. Plots dook Armando Kremer achter de verdedigers van Westerwolde op. Met een simpele voetbeweging verschalkte hij doelman Rudie Bergman van de thuisploeg deze middag voor de eerste keer. Tien minuten later zat de wedstrijd er voor dezelfde Kremer al op. Na een actie die niet op het voetbalveld thuishoort kreeg hij van de deze middag prima leidende scheidsrechter Lubberts de rode kaart getoond. Niet veel later volgenden de overige spelers hem naar de kleedkamer in de wetenschap dat de enige scoringsmogelijkheid ook meteen de 1 – 0 ruststand in het voordeel van FC Lewenborg had bepaald.

Met tien tegen elf probeerde Westerwolde in het tweede bedrijf de gelijkmaker te forceren, maar ook nu bleek de defensie van de Stadjers voldoende solide te zijn om de roodwitten hiervan af te houden. De zeldzaam gecreëerde kleine kansen konden niet doeltreffend worden afgerond en het was zelfs de koploper die in de 72e minuut de voorsprong wist uit te breiden. Een aanval over rechts, gevolgd door een lage, harde voorzet kon door Tom Katgert bij de tweede paal op eenvoudige wijze worden binnengelopen: 0 – 2. En toen in de 80e minuut de nog maar 30 seconden in het veld staande Joran Luijten op bevel van de arbiter ook vervroegd naar de kleedkamer mocht, was het helemaal over en uit voor de Vlagtwedders. Dit nadat de invaller ongelukkigerwijs een doorgebroken aanvaller van FC Lewenborg van achter onderuit tikte. Uiteindelijk werd het nog 3 – 0 voor de koploper toen Gerben Veenstra in de laatste minuut een door Rudie Bergman veroorzaakte strafschop feilloos binnenschoot. Naast de twee rode kaarten deelde arbiter Lubberts nog vijf gele kaarten uit in deze wedstrijd; drie voor FC Lewenborg en twee voor Westerwolde.

Westerwolde zakte door deze nederlaag van de vijfde naar de achtste plaats en ziet nu de ploegen in de staart van de ranglijst – behalve PJC – steeds dichterbij komen en blijft het vooral zaak voor de mannen van trainer Richard Streuding om de komende weken dicht bij elkaar te blijven. Hopelijk blijft men moed putten uit het feit dat de grote groep middenmoters, waartoe Westerwolde ook behoort, nog steeds dicht bij elkaar staat en dat er iedere week de nodige verschuivingen in de ranglijst kunnen plaatsvinden. Zondag a.s. speelt Westerwolde haar veertiende competitiewedstrijd in Nieuwe Pekela tegen het met één punt onderaan staande PJC. De aanvang van de wedstrijd is ook dan weer 14.00 uur.

Opstelling Westerwolde: Rudie Bergman – Merill Wakker (80e min. Joran Luijten) – Rudolf Riks – Rik te Velde (77e min. Milan Kater) – Arjen Heidekamp (10e min. Tex van Kalmthout) – Elroy v.d. West – Julian Smid – Kevin v.d. Laan – Frank Riks – René v.d. Laan – Sander van Hoorn

Scheidsrechter: dhr. J. Lubberts

Aantal toeschouwers: 125

Amusementswaarde: 6,5

Ingezonden door HJ Pleiter