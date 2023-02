Winkelwagen met folders brandt in winkelcentrum ’t Rond

WINSCHOTEN – In winkelcentrum ’t Rond is vanavond een winkelwagen met folders in brand geraakt.

Rond acht uur vanavond werd de brandweer van Winschoten gealarmeerd voor een afvalbrand aan de Vissersdijk. Daar bleek op de eerste etage van winkelcentrum ’t Rond een winkelwagen met folders in brand te staan. Op het moment dat de brandweer arriveerde hadden medewerkers van de Lidl het vuur al geblust. Voor de brandweer restte nog de taak om te controleren of de brand uit was. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend, maar brandstichting wordt niet uitgesloten.

De gemeente Oldambt ontving vorig jaar zeer veel klachten van bewoners en omwonenden van winkelcentrum ’t Rond in Winschoten. Er vonden met name in de avonduren in de parkeergarage samenscholingen plaats. Een aantal bewoners van ’t Rond voelde zich onveilig. Ook werden er veel vernielingen aan onder meer verlichting, de bebording en nood- en toegangsdeuren aangericht.

De gemeente besloot toen dat vanaf 10 juni tot 1 november 2022 de parkeergarage ’s avonds en ’s nachts, tussen 18.00 en 6.00 uur, werd gesloten. De overlast nam af. Na een evaluatie is besloten dat de parkeergarage in ieder geval tot 1 maart ’s avonds en ’s nachts blijft gesloten.

Foto’s: Marijn Buijse