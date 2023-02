Duovorm blaast 10 kaarsjes uit

VEENDAM – Vandaag staat voor de heren Niels Ettema en Ferniand Vos niet alleen in het teken van de liefde, maar ook van een groots feest. Het door hen opgerichte bedrijf Duovorm viert dan namelijk haar 10e verjaardag. Samen met het team kijken ze deze dag terug op vele hoogtepunten en vieren ze de behaalde successen.

Van klas naar klasse

In 2013 stonden Niels en Ferniand beide nog als docent techniek en houtbewerking voor de klas. De eigen passie voor meubelmaken liep echter behoorlijk uit de hand. Hierbij mistten zij een webshop waar je producten voor meubelbeslag per stuk kon aanschaffen. Tijd om hier verandering in te brengen volgens de heren! De webshop die dit wel kon realiseren werd door hen opgericht onder de naam Meubelbeslagonline. De garage werd alleen al snel te klein en werd ingeruild voor een mooi bedrijfspand. Inmiddels bestrijkt Duovorm twee grootse opslagloodsen en een showroom. De functie van docent werd in 2017 beëindigd, waar een fulltime focus op Duovorm ontstond. Waar in 2013 slechts tientallen bestellingen per week werden verstuurd, groeide dit uit naar duizenden per week in 2021. In november 2022 ging maar liefst het 400.000e pakketje de deur uit. De jaren 2021 en 2022 stonden daarom in het teken van groei. Niet alleen werd Ceramic Tools BV met bijbehorende webshops (Tegelgereedschapshop.nl, Levellingshop.nl, Tegelzetshop.nl en Baupin.de) en een bedrijfspand van 750 m2 in Groningen overgenomen, ook werden er categorieën aan de eigen webshop toegevoegd. Een grootse personeelsuitbreiding was onvermijdelijk.

Slechts één ding is altijd hetzelfde gebleven

Sinds 2013 is er ontzettend veel – in positieve zin – veranderd voor het bedrijf. Eén ding is echter nooit veranderd: de kernwaarden van Duovorm. De kwaliteit van alle producten, van een bekend of onbekend merk, is hier de belangrijkste van. Als ervaren klussers weten Ferniand en Niels als geen ander wat kwalitatief meubelbeslag betekent voor het eindresultaat. De kwaliteit van het merkneutrale advies doet hier niet aan onder. Samen met Duovorm kan zowel de professionele klusser als de hobbyklusser zelf aan de slag met 100% kwaliteitsbeslag. Alle benodigdheden voor klussen in en om het huis liggen dan ook op voorraad onder de daken van de twee loodsen in Veendam om razendsnel bij de klant te kunnen bezorgen.

Duovorm blikt terug op 10 onvergetelijke jaren

Vele ‘patatvrijdagen’, nieuwe samenwerkingen en uitbreidingen later is het 14 februari tijd om alle ontwikkelingen, collega’s en behaalde doelen te vieren. Ook de klanten vieren deze dag mee; zij kunnen namelijk 24 uur lang shoppen met leuke kortingen! Kwaliteitsproducten, experts die klaarstaan met het beste advies en een webshop waar je écht voor alle klussen terecht kunt – de kernwaarden van Duovorm zullen altijd blijven bestaan. Maar voor nu blaast het bedrijf de 10 kaarsjes op de taart met een trots en voldaan gevoel uit.

Ingezonden door Duovorm