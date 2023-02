Janick Lanting naar halve finale NK dammen

BAD NIEUWESCHANS, HOOGEVEEN – Janick Lanting uit Bad Nieuweschans gaat naar de halve finale NK dammen in Hoogeveen.

De halve finales NK dammen voor aspiranten wordt dit jaar afgewerkt in twee gedeelten, namelijk zowel op zaterdag 18 februari als zaterdag 25 maart in “Het Knooppunt” in Hoogeveen. De 24 deelnemers, werken op beide dagen 4 ronden “Zwitsers systeem” af onder een speeltempo van “Fischer 30 minuten + 15 seconden per zet”. De eerste ronde wordt trouwens door loting bepaald. De nummers 1 t/m 9 van het eindklassement plaatsen zich vervolgens voor de NK finale die dit jaar van 24 t/m 29 april plaats vindt in het “Kostverloren Kwartier” in de wijk Kostverloren in Groningen. Deze groep van 9 spelers wordt gecompleteerd met Sytze Spijker uit Hoogeveen, de kampioen van vorig jaar. Overigens aspirant dammers zijn geboren in de jaren 2007 t/m 2009.

Palmares Janick Lanting

Oost-Groningen wordt hierbij vertegenwoordigd door het 15 jarige damtalent Janick Lanting uit Bad Nieuweschans. Janick heeft reeds een Nederlandse damtitel in bezit. Janick won namelijk op 7 september 2019 de individuele schooldam-topscoorders-toernooititel in het Denksportcentrum in Apeldoorn. Dit was overigens een NK finale voor leerlingen in het basisonderwijs. In hetzelfde jaar werd Janick all-over kampioen bij het Regio Cup toernooi. Dit is namelijk een jeugdtoernooi, in Noord-Nederland, dat in het seizoen 2018-2019 vijf zaterdagen in beslag nam. Daarnaast is Janick tevens vaste keuze in het achttal van Damclub Winschoten dat uitkomt in de landelijke 2e klasse A.

Ingezonden