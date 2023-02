Jorian Vloo naar halve finale Nationale Voorleeswedstrijd Groningen

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 14 februari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZONNIGE DINSDAG | LATER DEZE WEEK VEEL WIND

Er zijn vanochtend lokaal nog mistvelden maar dat zal vrij snel oplossen en de bewolking van gisteren is ook al weg, daarom wordt het een overwegend zonnige dag. Het is vanochtend nog redelijk koud met wat ijs op het gras, maar het wordt snel +5 en vanmiddag stijgt het door naar 10 á 11 graden. De wind is zwak of matig uit zuidoost tot zuid met windkracht 2 of 3.

Vanavond en vannacht daalt de temperatuur tot rond -1 en dan is er opnieuw kans op mist. Morgen is er een wisselende bewolking met vooral ’s ochtends nog zonnige perioden. Dan komt er een matige zuidwestenwind en de maximumtemperatuur is ook morgen ongeveer 11 graden.

Donderdag is het anders want dan is het bewolkt met kans op wat lichte regen, maar de écht wisselvallige dag van de week is de vrijdag. Dan passeert er een actieve depressie over zee naar Denemarken en wij krijgen dan een harde westenwind en af en toe een paar flinke buien.

In het weekend is er weer wat minder wind, maar vooral later op zaterdag is er ook kans op regen.