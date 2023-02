DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Haren

Tussen zaterdag en maandag is bij een pakketdepot aan de Hanfeldstraße in Haren ingebroken. De daders hebben de ruimte doorzocht. Het is nog niet duidelijk of en wat er is gestolen.

In de nacht van donderdag op vrijdag is bij een schaftkeet die stond aan de Ostereschweg in Haren ingebroken. Er zijn diverse stukken gereedschap gestolen. Over de hoogte van de schade is niets bekend.

Papenburg

Zaterdag is tussen 8.50 en 15.40 uur op de parkeerplaats van een supermarkt aan de Umländerwiek links een geparkeerde grijze Ford Puma aangereden. De wagen heeft voor 1.000 euro schade aan de achterbumper. De veroorzaker is onbekend.

Op 9 of 10 februari is rond 19.15 uur op de parkeerplaats van een fitnesscentrum aan de Burenweg een geparkeerde zwarte Audi TT aangereden. De veroorzaker, die reed in een Ford, is er vandoor gegaan. De schade bedraagt 2.500 euro. De aanrijding is door een nog onbekende getuige bij het fitnesscentrum gemeld. De politie wil graag met deze persoon en/of andere getuigen in contact komen.

Weener

Gisteravond controleerden agenten om 22.10 uur op de Kreuzstraße in Weener een 37 jarige automobilist. Hij bleek onder invloed van alcohol achter het stuur te zitten. Een blaastest wees 1.23 promille aan. De man, die op dit moment in Weener verblijft, bleek niet over een rijbewijs te beschikken. Er is een strafprocedure in werking gesteld.