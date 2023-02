Geschiedenis in Oude Kaarten, of te wel : Hoe Nederland zichzelf bijeen heeft geraapt en droge voeten heeft gehouden

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 15 februari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZONNIGE PERIODEN | KOMENDE TIJD MEER WIND

Er is vanochtend nog even wat mist en dat kan ook dichte mist zijn, maar het lost op en er komen zonnige perioden bij een zwakke zuidenwind. Vanmiddag komt er wat meer bewolking maar het blijft droog en de temperatuur loopt gestaag op naar een maximum van ongeveer 11 graden. De wind draait later bij naar het zuidwesten maar meer dan windkracht 3 hoeven we vandaag niet te verwachten.

Vanavond zijn er nog opklaringen maar vannacht raakt het bewolkt en later in de nacht is er kans op wat regen. Daarna is het morgen bewolkt met vooral in de avond kans op enige regen, al kan er ook morgenochtend een bui vallen. Er komt dan een matige wind te staan met windkracht 3 tot 4. Minimumtemperatuur vannacht rond +4, maximumtemperatuur morgen rond 10 graden.

Vrijdag komt er een harde westenwind te staan met windkracht 6 tot 7. Het is dan bewolkt met regelmatig regen of motregen en een temperatuur rond 11 graden. In het weekend wordt het ’s middags 8 á 9 graden en er is dan veel minder wind, maar zaterdag zijn er perioden met regen. Zondag is het droog met zonnige perioden.