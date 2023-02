Onze houding en het AZC, ingezonden artikel van de vrijwilligers van de Willibrorduslocatie in Ter Apel

In het kader van de Internationale Dag van de Migrant organiseren lokale vrijwilligersgroepen en Migreat een solidariteitsdemonstratie voor het asielcentrum in Ter Apel. Ze delen soep , koffie en warme chocolademelk uit vluchtelingen. Foto: ANP / Hollandse Hoogte / Kees van de Veen

TER APEL – Hieronder leest u een ingezonden artikel van de vrijwilligers van de Willibrorduslocatie in Ter Apel.

We hebben de beelden van vorig jaar nog op het netvlies, en anders worden we er wel aan herinnerd door de media met hun prognoses: vele asielzoekers voor de poorten van het azc, overdag en ’s nachts zonder noodzakelijke voorzieningen. Een aantal dat soms wel opliep tot zo’n zes-/zevenhonderd. Maar we zagen ook vrijwilligers en omstanders die in weerwil van de politieke correctheid probeerden de omstandigheden wat te verzachten met eten en drinken, met dekens en tentjes.

Die vrijwilligers kwamen onder de paraplu van de initiatiefnemer ‘MiGreat‘ (iets als ‘grote migratie’) zaterdagmiddag 11 februari in ons parochiehuis bijeen om te bezien wat te doen als er zich weer zo’n situatie voordoet. Onder hen vertegenwoordigers van de kerken (protestanten, katholieken, evangelische gemeenten), een grote groep bewoners van Huize Henricus in Emmercompascuum, mensen van Meet en Greet die elke dinsdagmiddag in de bibliotheek openstaan voor gesprekken met asielzoekers, een vertegenwoordiger van de kerken in Emmen, en een enkele politieke partij. Allen vanuit de humanistische opstelling of geloofsopvatting dat je er voor mensen in nood moet zijn. Ons grote voorbeeld daarvoor is immers Jezus Christus die ons bij uitstek heeft geleerd hoe om te gaan met naasten. Wat zou Hij gezegd hebben als Hij daar eens een kijkje kwam nemen voor de poort, een dichte poort, in de regen, in de kou, zonder eten en drinken? “Laat de politiek het maar oplossen, we kunnen ons er niet mee bemoeien want anders lopen we de gemeente voor de voeten, en kijk uit voor de slechteriken die er zich onder bevinden.” Een wettische houding terwijl Hij zich juist teweerstelde tegen dat deel van de gelovigen dat zich achter regels schuilhield. Het ging Hem toch om naastenliefde. Vandaar de inzet, hoe gebrekkig en onbetekenend mogelijk ook, maar toch, er waren die zaterdagmiddag ook geslaagde verhalen te horen, nog opvallend veel.

Het afgelopen jaar, en ook nu nog worden er elke avond bij het AZC-terrein rondes gedaan om te zien of mensen hulp nodig hebben. En voor de komende tijd wordt bekeken wat we kunnen organiseren als de nood weer aan de man komt, voor voedsel en drinken, het leveren van matjes, slaapzakken en dekens. Vrijwilligers zijn nodig, al was het maar alleen om aan al die mensen in nood te laten zien dat ze er niet alleen voor staan. Wellicht ten overvloede: iedereen die wil helpen is welkom!

Als u de uitzending zondag 12 februari jl. van Kruispunt (KRO/NCRV) over de aanjager achter MiGreat gezien hebt, weet u wel waar u zich kunt aanmelden (yljo@migreat.org). Overigens is die uitzending positief ontvangen. Het berichtje van een statushouder uit Utrecht lichten we eruit. “Zo buitengewoon van de Nederlandse bevolking in Ter Apel wat ze voor ons doen, zeer hartverscheurend, ik moest huilen.”

Vrijwilligers van de parochie Heilig Kruis, locatie H. Willibrordus kerk Ter Apel

Ingezonden